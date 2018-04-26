Мужчина‐инвалид погиб при пожаре в Краснодаре

При пожаре в квартире многоэтажного дома погиб 65‐летний мужчина‐инвалид. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

По данным СК, он не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому ему не удалось выбраться из горящей квартиры.

Предварительная версия возгорания — непотушенная сигарета. На месте происшествия работает следственная группа. Подробности выясняются.

О возгорании сообщили в 17:20. Через шесть минут прибыли спасатели. В 17:45 открытое горение ликвидировали. В тушении огня было задействовано пять пожарных расчетов.