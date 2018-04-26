Южноуральцы не смогут вступить в реестр обманутых дольщиков с 1 июля

Об этом стало известно 26 апреля на заседании ЗСО.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков», в соответствии с которыми ограничиваются сроки подачи заявлений от кандидатов на попадание в реестр. Действие этого закона распространяется свое действие только на граждан, заключивших до 1 января 2011 года договоры участия в долевом строительстве.

«Так называемый реестр обманутых дольщиков ведется с 2012 года, и в настоящее время в реестре состоит 60 граждан. Законопроектом предлагается распространить действие закона только на граждан, включенных в реестр до 1 июля 2018 года», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин

Указанные граждане, состоящие в реестре, имеют право на землю для строительства частного дома либо на предоставление жилья по договорам социального найма.