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Южноуральцы не смогут вступить в реестр обманутых дольщиков с 1 июля
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Южноуральцы не смогут вступить в реестр обманутых дольщиков с 1 июля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом стало известно 26 апреля на заседании ЗСО.
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков», в соответствии с которыми ограничиваются сроки подачи заявлений от кандидатов на попадание в реестр. Действие этого закона распространяется свое действие только на граждан, заключивших до 1 января 2011 года договоры участия в долевом строительстве.
«Так называемый реестр обманутых дольщиков ведется с 2012 года, и в настоящее время в реестре состоит 60 граждан. Законопроектом предлагается распространить действие закона только на граждан, включенных в реестр до 1 июля 2018 года», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.
Указанные граждане, состоящие в реестре, имеют право на землю для строительства частного дома либо на предоставление жилья по договорам социального найма.
Напомним, что на расширенном заседании коллегии прокуратуры обнародовали данные о том, что из оставшихся в Уральском федеральном округе 42 «проблемных» домов — 31 находится в Челябинской области. По-прежнему более 1,7 тыс. жителей не получили квартиры, за которые они заплатили.
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