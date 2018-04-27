Ещё
Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Север-3»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Север-3» 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: РИАМО
Многофункциональный производственно-складской комплекс «Север-3» будет построен в Солнечногорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство многофункционального производственно-складского комплекса с административными зданиями «Север-3». Застройщиком объекта выступает ООО «Индустриальный парк „Север“, который планирует инвестировать в проект примерно 5 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что комплекс, возведение которого будет осуществляться вблизи дер. Никифорово, представляет собой распределительный склад и предназначен для приема, складирования, хранения и отпуска широкого ассортимента товаров, включая продукты питания, хозяйственные товары, мелкую бытовую технику, электронику и прочее.
«В соответствии с техническим заданием на проектирование, строительство объекта предусматривается в пять этапов. Будущий комплекс площадью более 55,5 тыс. кв. м будет иметь в своем составе складской корпус №1 и авторемонтную мастерскую. По проекту в складской части здания располагаются помещения с холодильными камерами, тарный цех, зона пресскомпакторной, приемочная и отгрузочные зоны, зона ремонта и эксплуатации складской техники, помещения инженерно-технического назначения. Общая емкость склада составляет 68 тыс. паллетомест», — указано в сообщении.
Р. Тагиев отметил, что строительство современного складского комплекса позволит дополнительно создать 1 тыс. 358 рабочих мест.
Агентство «Москва»: последние новости
Исследование: Цены на готовый бизнес в Москве в начале 2018 г. упали на 15% по сравнению с концом 2017 г. Создание комплексной системы навигации на территории «Москва-Сити» планируется завершить в 2019 г. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства дома на 1,4 тыс. квартир в Красногорске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1403
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»16
Джонсон просит НАТО «призвать Россию к ответу»9
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
США отговаривали партнеров идти на брифинг России192
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение