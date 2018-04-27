Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Север-3»

Многофункциональный производственно-складской комплекс «Север-3» будет построен в Солнечногорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство многофункционального производственно-складского комплекса с административными зданиями «Север-3». Застройщиком объекта выступает ООО «Индустриальный парк „Север“, который планирует инвестировать в проект примерно 5 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе уточнили, что комплекс, возведение которого будет осуществляться вблизи дер. Никифорово, представляет собой распределительный склад и предназначен для приема, складирования, хранения и отпуска широкого ассортимента товаров, включая продукты питания, хозяйственные товары, мелкую бытовую технику, электронику и прочее.

«В соответствии с техническим заданием на проектирование, строительство объекта предусматривается в пять этапов. Будущий комплекс площадью более 55,5 тыс. кв. м будет иметь в своем составе складской корпус №1 и авторемонтную мастерскую. По проекту в складской части здания располагаются помещения с холодильными камерами, тарный цех, зона пресскомпакторной, приемочная и отгрузочные зоны, зона ремонта и эксплуатации складской техники, помещения инженерно-технического назначения. Общая емкость склада составляет 68 тыс. паллетомест», — указано в сообщении.

Р. Тагиев отметил, что строительство современного складского комплекса позволит дополнительно создать 1 тыс. 358 рабочих мест.