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Крупный производственно‑складской комплекс построят в Солнечногорском районе
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Крупный производственно‑складской комплекс построят в Солнечногорском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Солнечногорском районе Подмосковья планируют построить многофункциональный производственно-складской комплекс «Север-3», инвестиции в проект составят около 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство многофункционального производственно-складского комплекса с административными зданиями «Север-3». Застройщиком объекта выступает ООО «Индустриальный парк „Север“, который планирует инвестировать в проект примерно 5 миллиардов рублей», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
Комплекс, который возведут вблизи деревни Никифорово Солнечногорского района, представляет собой распределительный склад и предназначен для приема, складирования, хранения и отпуска широкого ассортимента товаров, включая продукты питания, хозяйственные товары, мелкую бытовую технику, электронику и прочее.
В соответствии с техническим заданием на проектирование, строительство объекта предусматривается в пять этапов. Будущий комплекс площадью более 55,5 тысяч квадратных метров будет иметь в своем составе складской корпус №1 и авторемонтную мастерскую. По проекту в складской части здания располагаются помещения с холодильными камерами, тарный цех, зона пресскомпакторной, приемочная и отгрузочные зоны, зона ремонта и эксплуатации складской техники, помещения инженерно-технического назначения. Общая емкость склада составляет 68 тысяч паллето-мест.
«Хочу отметить, что строительство современного складского комплекса позволит дополнительно создать 1358 рабочих мест», — пояснил Тагиев.
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