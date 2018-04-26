В губернии предлагают установить налоговую ставку в размере 0,3% для всех видов жилых помещений

Об этом рассказала 26 апреля на заседании общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете губдумы начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по области Татьяна Сидорова Согласно федеральному законодательству, в отношении жилых домов, квартир и комнат ставка по налогу на имущество физических лиц установлена в размере 0,1%. При этом существует такое понятие как «часть жилого дома», которое не выделено в самостоятельный вид объекта. Однако ФНС предлагает «часть жилого дома» также облагать налогом. В связи с этим предложено внести изменение в региональное законодательство, которое устанавливает единый уровень налоговой ставки для всех видов жилых помещений и частей жилых домов в размере 0,3%. Это изменение будет действовать, начиная с налогового периода 2018 года.