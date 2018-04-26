Жители района частями погасили задолженность по оплате ЖКУ в размере 1,7 миллиона рублей

В Соколиной горе продолжается работа с должниками по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в ГКУ «Инженерная служба района Соколиная гора», с начала нынешнего года до 152 единиц выросло число договоров о поэтапной выплате задолженности, которые жители района заключили в юротделах управляющих компаний Соколиной горы. Частями жители выплатили 1,7 миллиона рублей из общей суммы долга — в апреле она составила 2,1 миллион рублей.

67 раз в отношении наемщиков и собственников жилья была применена такая мера воздействие как ограничение водоотведение. 92 человека получили ограничения на выезд за пределы страны. После заключения договора о реструктуризации жителю перестают напоминать в различных формах о необходимости погасить долг, также отменяются прочие меры воздействия.