Ещё
Жители района частями погасили задолженность по оплате ЖКУ в размере 1,7 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Жители района частями погасили задолженность по оплате ЖКУ в размере 1,7 миллиона рублей 

Управа района Соколиная гора 27 минут назад
В Соколиной горе продолжается работа с должниками по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в ГКУ «Инженерная служба района Соколиная гора», с начала нынешнего года до 152 единиц выросло число договоров о поэтапной выплате задолженности, которые жители района заключили в юротделах управляющих компаний Соколиной горы. Частями жители выплатили 1,7 миллиона рублей из общей суммы долга — в апреле она составила 2,1 миллион рублей.
67 раз в отношении наемщиков и собственников жилья была применена такая мера воздействие как ограничение водоотведение. 92 человека получили ограничения на выезд за пределы страны. После заключения договора о реструктуризации жителю перестают напоминать в различных формах о необходимости погасить долг, также отменяются прочие меры воздействия.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Жителям Соколиной горы помогли восстановить работу газового оборудования Возле ярмарки на Семёновской площади расцвели сакуры Собянин утвердил разовые выплаты ветеранам и чернобыльцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом279
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол200
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…483
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»44
Макаревич снова оскорбил россиян1102
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение