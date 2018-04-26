В ЯНАО более 43 тысяч человек стали собственниками жилья и земли 

На Ямале количество зарегистрированных прав на жилые помещения и земельные участки в 1 квартале 2018 года составило 43427.
Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в управлении Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу, активность заявителей в регионе проявляется в первую очередь в регистрации жилых помещений — 8665, рост составил 10%. Небольшой рост в 3% зафиксирован в регистрации земельных участков, их количество составило 6678 участков. Кроме того, в отчетном периоде выявили снижение количества договоров участия в долевом строительстве на 16%. С начала года зарегистрировано всего 97 таких договоров.
За первые три месяца в окружной Росреестр поступило 1825 заявлений от граждан на оказание единовременного кадастрового учета и государственной регистрации. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также принято 453 заявлений от граждан, находящихся за пределами округа, желающих зарегистрировать объект недвижимости на Ямале. Это почти в 4 раза больше, чем по итогам первых трех месяцев 2017 года. Кроме того, в отчетном периоде поступило 543 экстерриториальных заявления от ямальцев, регистрирующих недвижимость в других регионах страны, это цифра более чем в 2 раза превышает показатели предыдущего года. Чаще всего недвижимость, которую жители региона оформляют по экстерриториальному принципу, находится в Тюменской и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге.
Заметно возросло число заявителей, пожелавших зарегистрировать свои права на недвижимость через интернет, воспользовавшись услугой регистрации прав в электронном виде. С начала 2018 года в Управление Росреестра по ЯНАО поступило 2721 электронное заявление о государственной регистрации прав, в первом квартале 2017 года таких заявлений поступило в 5 раз меньше — всего 532.