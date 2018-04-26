Ещё
На строительство и ремонт дорог Вологды в ближайшие пять лет направят 1,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

На строительство и ремонт дорог Вологды в ближайшие пять лет направят 1,5 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ВОЛОГДА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделит 1,5 млрд рублей на развитие улично-дорожной сети областной столицы в ближайшие пять лет. Об этом сказал в четверг губернатор области Олег Кувшинников.
"Область ежегодно направляет средства на улично-дорожную сеть Вологды, при этом практически все они тратятся на ее содержание. В ближайшие пять лет мы выделяем городу 1,5 млрд рублей из областного дорожного фонда. Эти средства должны направляться на строительство и ремонт улично-дорожной сети Вологды. Прошу учесть это при составлении комплексного плана модернизации транспортной логистики города", — сказал губернатор в ходе проведения в Вологде градостроительного совета.
По его словам, областной столице необходима комплексная программа модернизации транспортной логистики. Для этого нужно провести общественное обсуждение и дать возможность вологжанам высказать свои пожелания, выслушать экспертов, проанализировать проблемы и варианты их решения. В частности, губернатор обратил внимание на отсутствие зеленой светофорной «волны» на магистралях, разгонных полос на перекрестках с поворотными светофорами, удобных развязок к крупным торговым центрам.
Как подчеркнул руководитель региона, за последние пять лет на дороги Вологды выделили 2 млрд рублей, в том числе 200 млн — из федерального бюджета. Самый масштабный реализуемый сегодня проект — строительство последнего, четвертого участка обходной автодороги вокруг Вологды. Вложение в отрезок в 16,7 км оцениваются в 13 млрд рублей и финансируются из федерального бюджета.
В настоящее время на участке строятся мост через реку Шограш, путепровод для проезда сельхозтехники, транспортная развязка с улицей Гагарина и мост через реку Содима. Движение по обходной дороге могут открыть уже в сентябре 2019 года.
Особую тревогу вызывает состояние мостов Вологды, подчеркнул губернатор. В этом году планируется начать ремонт основных мостов города — Октябрьского и Каменного, на что глава региона распорядился выделить 100 млн рублей из областного бюджета.
ТАСС: последние новости
СИЗО в Капотне отстроено и вскоре примет первых арестантов В Москве будут отслеживать соблюдение прав инвалидов на парковку в кварталах реновации ФСК ЕЭС вложит 3 млрд рублей в новую трансформаторную станцию в Подмосковье к 2020 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом280
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол202
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»47
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…488
Макаревич снова оскорбил россиян1111
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение