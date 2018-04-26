На строительство и ремонт дорог Вологды в ближайшие пять лет направят 1,5 млрд рублей

"Область ежегодно направляет средства на улично-дорожную сеть Вологды, при этом практически все они тратятся на ее содержание. В ближайшие пять лет мы выделяем городу 1,5 млрд рублей из областного дорожного фонда. Эти средства должны направляться на строительство и ремонт улично-дорожной сети Вологды. Прошу учесть это при составлении комплексного плана модернизации транспортной логистики города", — сказал губернатор в ходе проведения в Вологде градостроительного совета.

По его словам, областной столице необходима комплексная программа модернизации транспортной логистики. Для этого нужно провести общественное обсуждение и дать возможность вологжанам высказать свои пожелания, выслушать экспертов, проанализировать проблемы и варианты их решения. В частности, губернатор обратил внимание на отсутствие зеленой светофорной «волны» на магистралях, разгонных полос на перекрестках с поворотными светофорами, удобных развязок к крупным торговым центрам.

Как подчеркнул руководитель региона, за последние пять лет на дороги Вологды выделили 2 млрд рублей, в том числе 200 млн — из федерального бюджета. Самый масштабный реализуемый сегодня проект — строительство последнего, четвертого участка обходной автодороги вокруг Вологды. Вложение в отрезок в 16,7 км оцениваются в 13 млрд рублей и финансируются из федерального бюджета.

В настоящее время на участке строятся мост через реку Шограш, путепровод для проезда сельхозтехники, транспортная развязка с улицей Гагарина и мост через реку Содима. Движение по обходной дороге могут открыть уже в сентябре 2019 года.

Особую тревогу вызывает состояние мостов Вологды, подчеркнул губернатор. В этом году планируется начать ремонт основных мостов города — Октябрьского и Каменного, на что глава региона распорядился выделить 100 млн рублей из областного бюджета.