На ремонт четырех ростовских улиц на ЗЖМ и Северном потратят 40 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют три улицы на Западном и одну — на СЖМ. В общей сложности на это потратят около 40 миллионов рублей. Реконструкция ждет 1-ю Кольцевую, Стабильную, Лазаревскую и Подъездную. Подрядчика для выполнения работ ищет дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Больше всего потратят на улицу Подъездную, которая находится в Октябрьском районе? — 12,2 миллиона рублей. 9,7 миллиона будет стоить реконструкция 1-й Кольцевой, 9 миллионов — Лазаревской в Железнодорожном районе. 9,2 миллиона рублей направят на ремонт улицы Стабильной в Советском районе.

— Работы должны быть выполнены не позднее 1 октября, — сказано в техзадании. — Деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону.

В этом году городские власти пообещали привести в порядок десятки улиц. Среди них проспект Стачки, Королева, переулок Семашко. Недавно мы публиковали карту, на которой отметили, где именно будет проходить ремонт дороги.

Во время чемпионата мира по футболу все дорожные работы приостановят.