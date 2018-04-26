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Рост цен на жилье в новостройках прогнозируют нижегородские эксперты
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Рост цен на жилье в новостройках прогнозируют нижегородские эксперты 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Конференция «Рынок новостроек. Анализ, перспективы и риски» состоялась на базе Федерального опорного университета — НГТУ им. Р. Е. Алексеева 25 апреля.
Мероприятие, организованное НП «Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов», собрало около 150 участников.
Одной из главных тем стало обсуждение ситуации на рынке первичной недвижимости в связи с вступлением в силу 1 июля 2018 года очередных изменений в ФЗ-214. Тема настолько важная для профессиональных участников рынка и приобретателей жилья, что впервые в конференции приняли участие представители министерства строительства Нижегородской области, департамента строительства администрации Нижнего Новгорода и Общественной палаты города. Были заслушаны доклады о развитии застроенных территорий и общественных пространств в Нижнем Новгороде, затрагивались злободневные вопросы о решении ситуации с нижегородскими долгостроями и обманутыми дольщиками.
Представителями органов власти была дана информация о количестве заключённых контрактов по застроенным территориям, о развитии общественных пространств, новых игроках строительного рынка. Особо отмечено, что в регион одновременно приходит несколько застройщиков из других субъектов РФ.
Конференция дала участникам рынка возможность получить актуальную информацию о состоянии нижегородских новостроек, услышать прогнозы экспертов о ценах на недвижимость и обменяться опытом. По мнению экспертов, в ближайшее время ожидается рост цен на новостройки.
По итогам конференции было принято решение о проведении 14 мая семинара «Тренды рынка новостроек. Весна 2018», на котором будут рассмотрены различные вопросы: приход иногородних застройщиков, старт новых площадок, а также всем желающим будет представлена подробная аналитическая информация и даны рекомендации экспертов НП «НГСР» по всем проблемным объектам Нижегородского региона.
Напоминаем также, что с 15 по 17 мая в Нижнем Новгороде состоится Чемпионат ипотечных программ. Подробная информация размещена на странице мероприятия: https://nngsr.timepad.ru/event/694994/
Обо всех мероприятиях, проводимых НП «НГСР», можно узнать на сайте http://nngsr.ru
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