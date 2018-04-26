Лидером по вводу жилья в России стало Подмосковье

По итогам первого квартала 2018 года Подмосковье заняло первое место по вводу жилья в России . За первые три месяца года в Московской области сдали 2,4 миллиона квадратных метров жилых площадей, это в 2,1 раза больше, чем в тот же период в прошлом году, говорится в сообщении Росстата . Доля Подмосковья от общего объема ввода по стране составила 15,5%.

Значительные объемы жилищного строительства в первом квартале продемонстрировали также Ленинградская область — там ввели 1,2 миллиона квадратов жилья, плюс 40% к результатам прошлого года; Татарстан — 861 тысяча квадратных метров, прирос — 33%; Краснодарский край , где введено 837 тысяч квадратов, что превышает прошлогодние показатели на 25%.

При этом ввод жилья в Москве упал на 11% — до 286 тысяч квадратных метров. Сильное сокращение отмечено и в Петербурге — минус 34%, 738 тысяч квадратов введенного жилья.

Самую сильную динамику ввода продемонстрировал Севастополь — квартальный показатель в городе вырос в 44 раза, до 88 тысяч квадратных метров. На последнем месте по этому показателю — Чукотка, там не построили ни одного дома.

В целом по России ввод жилья в первом квартале вырос на 20%, до 15,7 миллиона квадратных метров.