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Лидером по вводу жилья в России стало Подмосковье
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Лидером по вводу жилья в России стало Подмосковье 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По итогам первого квартала 2018 года Подмосковье заняло первое место по вводу жилья в России. За первые три месяца года в Московской области сдали 2,4 миллиона квадратных метров жилых площадей, это в 2,1 раза больше, чем в тот же период в прошлом году, говорится в сообщении Росстата. Доля Подмосковья от общего объема ввода по стране составила 15,5%.
Значительные объемы жилищного строительства в первом квартале продемонстрировали также Ленинградская область — там ввели 1,2 миллиона квадратов жилья, плюс 40% к результатам прошлого года; Татарстан — 861 тысяча квадратных метров, прирос — 33%; Краснодарский край, где введено 837 тысяч квадратов, что превышает прошлогодние показатели на 25%.
При этом ввод жилья в Москве упал на 11% — до 286 тысяч квадратных метров. Сильное сокращение отмечено и в Петербурге — минус 34%, 738 тысяч квадратов введенного жилья.
Самую сильную динамику ввода продемонстрировал Севастополь — квартальный показатель в городе вырос в 44 раза, до 88 тысяч квадратных метров. На последнем месте по этому показателю — Чукотка, там не построили ни одного дома.
В целом по России ввод жилья в первом квартале вырос на 20%, до 15,7 миллиона квадратных метров.
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