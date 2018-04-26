На футбольное поле в одном из районов Кабардино-Балкарии потратят 10 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 апреля. /ТАСС/. Футбольное поле стоимостью 10 млн рублей построят в одном из районов Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2018 года, средства выделят из регионального бюджета. Соответствующее постановление правительства приняли в четверг на очередном заседании кабмина субъекта.

"Данный проект распоряжения правительства КБР разработан в целях развития материально-технической базы спорта Чегемского муниципального района в части закупки искусственного покрытия для стандартного футбольного поля […] учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва муниципалитета. Субсидии из республиканского бюджета КБР бюджету муниципального образования составят более 10,8 млн рублей", — сказал и. о. министра спорта КБР Заур Хежев, представляя документ.

Он отметил, что за эти деньги в районе до конца года построят стандартное футбольной поле. В свою очередь районные власти подтвердили, что земельный участок под спортивный объект уже определили.

По данным минспорта КБР, на территории субъекта действуют 21 стадион, 7 футбольных полей и более 40 мини-полей с искусственным покрытием, 33% населения республики регулярно занимаются спортом. Базовыми в регионе считаются семь видов спорта: греко-римская и вольная борьба, дзюдо, бокс, легкая атлетика, рукопашный бой и футбол.