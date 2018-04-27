Росстат: новостройки в Подмосковье растут как грибы

Москва , 27 апреля — «Вести. Экономика». В I квартале в России построили 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м, что на 19,6% больше, чем в I квартале 2017 г. (13,1 млн кв. м), сообщает Росстат

Наибольшие объемы жилищного строительства отмечены в I квартале в Московской области , где ввели в строй 15,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в России.

Между тем ввод жилья в строй в Санкт-Петербурге сократился в I квартале на 34% в годовом выражении, Краснодарском крае — на 24,9%, Москве — на 11,3%, Башкирии — на 10,0%.

Частные застройщики в I квартале ввели в строй 59,6 тыс. домов общей площадью 8,4 млн кв. м, что на 72,5% больше, чем в I квартале 2017 г.