Росстат: новостройки в Подмосковье растут как грибы 

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». В I квартале в России построили 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м, что на 19,6% больше, чем в I квартале 2017 г. (13,1 млн кв. м), сообщает Росстат.
Наибольшие объемы жилищного строительства отмечены в I квартале в Московской области, где ввели в строй 15,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в России.
На Ленинградскую область пришлось 7,6% построенного в России жилья, на Татарстан — 5,5%, Краснодарский край — 5,3%, Санкт-Петербург — 4,7%, Ростовскую область — 2,9%, Свердловскую область — 2,6%, Башкирию и Самарскую область — по 2,3%, Новосибирскую область — 2,1%, Челябинскую область — 1,9%, Москву — 1,8%. В перечисленных субъектах построено чуть больше половины общей площади жилья, введенного в строй в России.
Между тем ввод жилья в строй в Санкт-Петербурге сократился в I квартале на 34% в годовом выражении, Краснодарском крае — на 24,9%, Москве — на 11,3%, Башкирии — на 10,0%.
Частные застройщики в I квартале ввели в строй 59,6 тыс. домов общей площадью 8,4 млн кв. м, что на 72,5% больше, чем в I квартале 2017 г.
При этом доля частного домостроения составила в целом по России 53,5%, а на Алтае, в Коми, Тыве, Чечне, Белгородской области — от 94,6% до 99,7%, в Адыгее, Карачаево-Черкессии, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области — 100%.