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Подмосковье в I квартале лидирует по вводу жилья в России
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Подмосковье в I квартале лидирует по вводу жилья в России 

РИА Недвижимость 38 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Подмосковье по итогам первого квартала 2018 года заняло первое место в России по вводу жилья: в области за три месяца сдали 2,4 миллиона квадратных метров, превысив показатель аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза, сообщается в материалах Росстата.
Как указывается в них, доля Московской области от общего объема ввода по стране составила 15,5%.
Также значительные объемы жилищного строительства в первом квартале продемонстрировали Ленинградская область (1,2 миллиона «квадратов», +40% к первому кварталу прошлого года), Татарстан (861 тысяча «квадратов», +33%) и Краснодарский край (837 тысяч, —25%), сообщается в материалах.
Ввод жилья в Москве, по данным ведомства, упал на 11% — до 286 тысяч квадратных метров, в Петербурге — на 34%, до 738 тысяч.
Чемпионом среди российских регионов по положительной динамике ввода стал Севастополь, в котором квартальный показатель вырос в 44 раза — до 88 тысяч квадратных метров. Последнее же место занял Чукотский автономный округ, в котором, как следует из данных Росстата, не построили ни одного дома.
Ввод жилья по России в целом вырос в первом квартале 2018 года на 20% — до 15,7 миллиона квадратных метров.
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