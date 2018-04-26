Подмосковье в I квартале лидирует по вводу жилья в России

МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. Подмосковье по итогам первого квартала 2018 года заняло первое место в России по вводу жилья: в области за три месяца сдали 2,4 миллиона квадратных метров, превысив показатель аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза, сообщается в материалах Росстата

Как указывается в них, доля Московской области от общего объема ввода по стране составила 15,5%.

Ввод жилья в Москве, по данным ведомства, упал на 11% — до 286 тысяч квадратных метров, в Петербурге — на 34%, до 738 тысяч.

Чемпионом среди российских регионов по положительной динамике ввода стал Севастополь , в котором квартальный показатель вырос в 44 раза — до 88 тысяч квадратных метров. Последнее же место занял Чукотский автономный округ , в котором, как следует из данных Росстата, не построили ни одного дома.

Ввод жилья по России в целом вырос в первом квартале 2018 года на 20% — до 15,7 миллиона квадратных метров.