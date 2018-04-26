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На ремонт и новое оборудование для донских детских поликлиник потратят 418 миллионов рублей
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На ремонт и новое оборудование для донских детских поликлиник потратят 418 миллионов рублей 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На поддержку детских больниц региональные власти выделили дополнительные средства. 418,6 миллиона рублей потратят на ремонт поликлиник, покупку нового оборудования и лекарств.
— Деньги направят уже в этом году. В детских медучреждениях сделают капитальный ремонт. Кроме того, скоро в Железнодорожном районе Ростова построят новую поликлинику, — сообщили в пресс-службе Заксобрания Ростовской области.
Еще 94 миллиона рублей направят на закупку лекарств для льготников, 40 миллионов — на оборудование для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
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