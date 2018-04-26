На ремонт и новое оборудование для донских детских поликлиник потратят 418 миллионов рублей

На поддержку детских больниц региональные власти выделили дополнительные средства. 418,6 миллиона рублей потратят на ремонт поликлиник, покупку нового оборудования и лекарств.

— Деньги направят уже в этом году. В детских медучреждениях сделают капитальный ремонт. Кроме того, скоро в Железнодорожном районе Ростова построят новую поликлинику, — сообщили в пресс-службе Заксобрания Ростовской области.

Еще 94 миллиона рублей направят на закупку лекарств для льготников, 40 миллионов — на оборудование для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.