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Губернатор Ставрополья за год заработал четыре миллиона рублей
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Губернатор Ставрополья за год заработал четыре миллиона рублей 

АиФ Ставрополье 25 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Губернатор Ставрополья Владимира Владимиров в прошлом году заработал 4 миллиона 88 тысяч рублей и никаких крупных покупок не делал, сообщила STAV.AIF.RU пресс-служба главы региона.
Как указано в декларации, переданной в администрацию президента России, в собственности у Владимирова две квартиры площадью 61,5 и 136,6 кв. метров, три машиноместа общей площадью 39,4 кв.метра, а также автомобиль «Волга» ГАЗ-21.
Жена главы края Наталья Владимирова сидит дома с маленьким ребёнком и за год получила всего лишь 40 тысяч рублей. На неё оформлен автомобиль BMW X5, квартира площадью 35,8 кв. метра, два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 кв. метра и 253,4 кв. метра. Несовершеннолетние дети ничем пока не владеют.
Все имущество семьи Владимировых находится на территории России.
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