Строительство скандального дома в Лангепасе запланировано на лето 

В Лангепасе проблемный трехэтажный дом, возведение которого было приостановлено застройщиком ООО «СМП-68» в 2016 году, начнут строить с 1 июня этого года. Заниматься этим будет ООО «Западно-Сибирская сервисная компания».
«Ждем 15 мая, там будут результаты технической экспертизы контроля качества строительства — фундамента, стен», — сообщил «ФедералПресс» активист Вадим Шамсутдинов. Напомним, в Лангепасе строительство трехэтажного дома, расположенного на Мира, 42, было остановлено в 2016 году. Генеральный директор ООО «СМП-68» Олег Буркин объяснил это санкциями и подорожанием материала. Впоследствии на него был заведен ряд уголовных дел, в том числе по растрате 4,8 млн рублей.
Обманутые дольщики выходили на митинги и писали жалобы, в итоге в феврале этого года в окружном правительстве сообщили, что нашли застройщика, который достроит дом. Согласно договору между властями Югры и ООО «ЗССК», многоквартирник должен быть готов до конца этого года.
Как сообщал «ФедералПресс», сегодня губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками и представителями строительных компаний из Нефтеюганска.