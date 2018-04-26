Ещё
Строительство скандального дома в Лангепасе запланировано на лето
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Строительство скандального дома в Лангепасе запланировано на лето 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Лангепасе проблемный трехэтажный дом, возведение которого было приостановлено застройщиком ООО «СМП-68» в 2016 году, начнут строить с 1 июня этого года. Заниматься этим будет ООО «Западно-Сибирская сервисная компания».
«Ждем 15 мая, там будут результаты технической экспертизы контроля качества строительства — фундамента, стен», — сообщил «ФедералПресс» активист Вадим Шамсутдинов. Напомним, в Лангепасе строительство трехэтажного дома, расположенного на Мира, 42, было остановлено в 2016 году. Генеральный директор ООО «СМП-68» Олег Буркин объяснил это санкциями и подорожанием материала. Впоследствии на него был заведен ряд уголовных дел, в том числе по растрате 4,8 млн рублей.
Обманутые дольщики выходили на митинги и писали жалобы, в итоге в феврале этого года в окружном правительстве сообщили, что нашли застройщика, который достроит дом. Согласно договору между властями Югры и ООО «ЗССК», многоквартирник должен быть готов до конца этого года.
Как сообщал «ФедералПресс», сегодня губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками и представителями строительных компаний из Нефтеюганска.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стали известны города, в которых может пройти реновация Кто в доме хозяин. ТОП-10 самых успешных жен и мужей депутатов Госдумы от ПФО Памятник архитектуры продан за рубль в Хабаровске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом282
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»48
Макаревич снова оскорбил россиян1114
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…488
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол203
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение