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12 семей докупили площади при переселении по реновации
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12 семей докупили площади при переселении по реновации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Все семьи переехали в первый заселенный в рамках программы дом в Северном Измайлове.
С начала процесса переезда жильцов специалисты Фонда реновации провели более 200 консультаций по вопросам приобретения дополнительных площадей. Прием населения ведется в информационных центрах по переселению.
Согласно разработанному механизму при переезде из старого жилья в новостройку участники программы могут докупить площади с 10-процентной скидкой от их рыночной стоимости. Совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров.
При желании переселенцы могут переехать в жилье и меньшей площади, получив денежную компенсацию.
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