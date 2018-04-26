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Отель Marriot и бизнес‐центр «Сириус» продают за долги в Красноярске
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Отель Marriot и бизнес‐центр «Сириус» продают за долги в Красноярске 

360tv.ru 39 минут назад
На продажу выставлены сразу два крупных объекта Красноярска. Бизнес‐центр «Сириус» и недостроенный отель Marriot до недавнего времени принадлежали официальному дилеру Toyota. После банкротства автодилера недвижимость попала в залог к банкам и теперь должна уйти с молотка. Об этом сообщила «Комсомольская правда. Красноярск».
По словам владельца недвижимости, продажа непрофильных активов, какими являются «Сириус» и Marriot, только поможет улучшить кредитную ситуацию в компании.
Первоначальная стоимость бизнес-центра — 700 миллионов рублей. Площадка с недостроенной гостиницей — 150 миллионов. Торги пройдут 24 мая и 5 июня соответственно. В региональных СМИ появилась информация, что на отель уже нашелся потенциальный покупатель, однако, кто он, и что собирается строить на этом месте, неизвестно.
Накануне официальные дилеры Toyota и Lexus подтвердили информацию о банкротстве, в связи с чем компании уходят с красноярского рынка.
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