Отель Marriot и бизнес‐центр «Сириус» продают за долги в Красноярске

На продажу выставлены сразу два крупных объекта Красноярска . Бизнес‐центр «Сириус» и недостроенный отель Marriot до недавнего времени принадлежали официальному дилеру Toyota. После банкротства автодилера недвижимость попала в залог к банкам и теперь должна уйти с молотка. Об этом сообщила «Комсомольская правда. Красноярск».

По словам владельца недвижимости, продажа непрофильных активов, какими являются «Сириус» и Marriot, только поможет улучшить кредитную ситуацию в компании.

Первоначальная стоимость бизнес-центра — 700 миллионов рублей. Площадка с недостроенной гостиницей — 150 миллионов. Торги пройдут 24 мая и 5 июня соответственно. В региональных СМИ появилась информация, что на отель уже нашелся потенциальный покупатель, однако, кто он, и что собирается строить на этом месте, неизвестно.

Накануне официальные дилеры Toyota и Lexus подтвердили информацию о банкротстве, в связи с чем компании уходят с красноярского рынка.