Более 100 млн рублей направят в КБР на адресную инвестиционную программу

НАЛЬЧИК , 26 апреля. / ТАСС /. Более 100 млн рублей направят на строительство объектов в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в Кабардино-Балкарии (КБР) в течение трех лет. Соответствующее постановление приняли в четверг на заседании правительства региона.

"Мы предлагаем распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2018 и на период 2019-2020 годы государственным заказчикам, а также в саму республиканскую инвестиционную программу. Данная инвестиционная программа включает в себя 34 объекта, общий объем ассигнований из республиканского бюджета — порядка 102 млн рублей, речь идет об объектах, которые будут исполнятся в основном на условиях софинансирования", — сказал министр экономического развития и торговли КБР Борис Рахаев, представляя документ.

Конкретный перечень объектов министр не обозначил, однако отметил, что ежемесячно информация о ходе строительных работ должна представляться в Минэкономразвития Минфин , а также спецпредставителю главы региона по инвестициям и инновациям.

Адресную инвестиционную программу региона разработали в соответствии с региональным законом. В него включаются объекты инфраструктуры разной направленности, финансирование предусматривается из бюджета, а также привлекаются частные инвестиции.