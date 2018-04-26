В МВД рассказали, кто выпал из окна многоэтажки в Петрозаводске

Стражи порядка осмотрели квартиру на восьмом этаже в доме на Кукковке, где произошла трагедия. ЧП произошло сегодня на улице Торнева, 7, в Петрозаводске . Из окна восьмого этажа 16-этажного дома выпал человек. На тот момент не был известен пол погибшего. Как рассказали нашему порталу в пресс-центре МВД , трагедия произошла в 12:25. Женщина была 1939 года рождения. Все обстоятельства выясняются. В ведомстве предположили, что этим будет заниматься следственный комитет На месте работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка осматривали квартиру погибшей. Фото и видео с места трагедии здесь. По материалам: ptzgovorit.ru