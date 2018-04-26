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В районе обнаружили порядка 50 «серых» квартир
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В районе обнаружили порядка 50 «серых» квартир 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В районе Сокольники продолжается работа по выявлению жилья, сдаваемого в аренду жителям без декларации доходов физических лиц.
Для мониторинга «серых» квартир в районе создана специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники Отдела МВД района, 4-х пунктов охраны правопорядка, управляющих компаний ОАО «РЭУ-52», ОАО «РЭУ-53», районного «Жилищника», управы Сокольников. Общими усилиями с начала текущего года по апрель в районе было обнаружено сорок восемь квартир, сдаваемых в аренду нелегально.
Обращаем внимание, что жители, обнаружившие проживающих по соседству подозрительный лиц, могут обращаться в районные отделения оперативного пункта охраны правопорядка по телефонам: +7 (499) 785-25-02, +7 (499) 785-24-81, +7 (499) 268-38-62 и +7 (499) 785-24-87.
Фото: icmos.ru.
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