В Тамбове пожилых супругов убил внук, которого они с детства воспитывали

Тамбове под суд пойдет 26-летний парень, который убил своих бабушку и дедушку, воспитывающих его с детства, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 31 мая безработный молодой человек позвонил бабушке и попросил денег. Взяв нож, парень пошел к своим пожилым родственникам, которые воспитывали его после смерти родителей. В квартире он снова начала требовать у 79-летней бабушки деньги. Получив отказ, молодой человек зарезал пенсионерку и прибежавшего на крики 82-летнего дедушку.

После этого внук обыскал квартиру и нашел 700 казахских тенге и пошел в банк обменять их, но ему отказали. Вернувшись в квартиру пенсионеров, внук выпил алкоголь и лег спать. На следующий день в квартиру пришла дочь потерпевших, которая в течение дня не могла им дозвониться. Там она нашла тела убитых и спящего рядом племянника.

Сейчас у следователей есть достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.