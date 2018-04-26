Ещё
В Тамбове пожилых супругов убил внук, которого они с детства воспитывали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

В Тамбове пожилых супругов убил внук, которого они с детства воспитывали 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбове под суд пойдет 26-летний парень, который убил своих бабушку и дедушку, воспитывающих его с детства, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 31 мая безработный молодой человек позвонил бабушке и попросил денег. Взяв нож, парень пошел к своим пожилым родственникам, которые воспитывали его после смерти родителей. В квартире он снова начала требовать у 79-летней бабушки деньги. Получив отказ, молодой человек зарезал пенсионерку и прибежавшего на крики 82-летнего дедушку.
После этого внук обыскал квартиру и нашел 700 казахских тенге и пошел в банк обменять их, но ему отказали. Вернувшись в квартиру пенсионеров, внук выпил алкоголь и лег спать. На следующий день в квартиру пришла дочь потерпевших, которая в течение дня не могла им дозвониться. Там она нашла тела убитых и спящего рядом племянника.
Сейчас у следователей есть достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
АиФ: последние новости
На пожаре в Старом Осколе спасатели эвакуировали 32 человека ДСК скинул 50 тысяч своим покупателям Гусев рассказал о выплате компенсаций пострадавшим от паводка воронежцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…350
Макаревич снова оскорбил россиян790
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море262
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение