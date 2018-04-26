На Кубани приступили к севу риса

До 15 мая планируется засеять культурой около 117 тысяч га. На сегодняшний день освоены только 16 тысяч га площади.

Краснодарский край — основной рисопроизводящий регион России . На его долю приходится до 80% валового сбора в стране. Общая площадь рисовых оросительных систем превышает 230 тысяч гектаров.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, продолжается сев овощного горошка — уже освоено около 11 тысяч га или 83% от запланированного, соя посеяна на площади 128 тысяч га или 60% от плана. На 95% засеяны кукурузные и подсолнечные поля.

Напомним, общая площадь ярового сева на Кубани в текущем году составит 1,9 млн га. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами будет засеяно 885,9 тысяч га, техническими культурами — более 800 тысяч га, овощными культурами — 49,4 тысяч га, кормовыми культурами — свыше 160 тысяч га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.