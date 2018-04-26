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Ульяновских чиновников заподозрили в продаже земли в 300 раз дешевле реальной стоимости
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Ульяновских чиновников заподозрили в продаже земли в 300 раз дешевле реальной стоимости 

ТАСС 37 минут назад
УЛЬЯНОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с продажей администрацией Старомайнского района Ульяновской области земельного участка на особо охраняемой территории частному лицу по цене, заниженной в 300 с лишним раз. Об этом в четверг сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. В конце 2009 года администрация Старомайнского района продала частному лицу за 32 тыс. рублей под размещение турбазы земельный участок площадью более 30 тыс. кв. м недалеко от поселка Старая Майна, тогда как реальная стоимость земли превышает 9,7 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
Зима добавил, что договор купли-продажи, заключенный администрацией муниципального образования с частным лицом, а также соответствующее свидетельство о госрегистрации права собственности суд признал недействительными. Он также подчеркнул, что на участке расположен лес и земля принадлежит к категории особо охраняемых территорий.
"Федеральным законодательством не предусмотрена возможность нахождения таких участков в собственности граждан", — уточнил Зима.
Ранее по результатам прокурорских проверок возбудили два уголовных дела в связи с продажей администрацией Старомайнского района Ульяновской области земельного участка с лесом частному лицу по цене в 200 раз меньше его кадастровой стоимости. В этом случае чиновники в конце 2009 года продали частному лицу за 11 тыс. рублей под размещение турбазы участок площадью более 10,6 тыс. кв. м возле деревни Верхняя Матросовка. Кадастровая стоимость этой земли вблизи береговой полосы реки Волга превышает 2,3 млн рублей.
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