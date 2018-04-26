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Новый микрорайон и спорткомплекс появятся в Уссурийске
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Новый микрорайон и спорткомплекс появятся в Уссурийске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Компания «Уссурийск Спорт Сервис» планирует построить в городе жилой микрорайон и современный спортивно-оздоровительный комплекс. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.
Проект состоит из двух частей. Первая — строительство жилья экономкласса. Кроме того будет возведен современный спортивный комплекс. Его площадь составит 9750 кв. метров, сообщает ИА UssurMedia. В спорткомплексе будет находиться легкоатлетический сектор, зал для единоборств, фитнес-центр и футбольный манеж, способный принять 3500 зрителей.
«Вокруг комплекса будет создаваться инфраструктура на земельном участке площадью 11 гектаров, — рассказал заместитель гендиректора компании Максим Скиба. — Рядом с микрорайоном небольшое озеро. Расцветают лотосы. Мы хотим облагородить территорию, сделать сквер для жителей». Вторая часть — возведение в микрорайоне средней школы на 1200 мест и детского сада.
«На этой базе будет создан образовательный кластер. Здесь будут запущены спортивные классы, — рассказал Скиба. — Специализация пойдет по различным видам спорта, отбирать будущих спортсменов будут также из глубинки, чтобы дать возможность талантливым детям реализовать себя».
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