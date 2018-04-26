ФСК начала строительство линии электропередачи для БАМа и ВСТО в Иркутской области

ЛЭП будет обеспечивать передачу электрической энергии для электроснабжения потребителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан».

«Новый объект создаст возможность технологического присоединения новых и повысит надежность электроснабжения существующих потребителей в северных энергорайонах Иркутской области», — отмечает ФСК.

Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия. Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-2020 годов планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.