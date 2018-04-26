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ФСК начала строительство линии электропередачи для БАМа и ВСТО в Иркутской области
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ФСК начала строительство линии электропередачи для БАМа и ВСТО в Иркутской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
ФСК ЕЭС (входит в «Россети») начала строительство объекта федерального значения — линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут» в Иркутской области, говорится в сообщении компании. Объем финансирования проекта составляет 11 млрд рублей.
ЛЭП будет обеспечивать передачу электрической энергии для электроснабжения потребителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан».
«Новый объект создаст возможность технологического присоединения новых и повысит надежность электроснабжения существующих потребителей в северных энергорайонах Иркутской области», — отмечает ФСК.
Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия. Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-2020 годов планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.
На сегодняшний день один объект введен в эксплуатацию, в стадии строительства девяти объектов электроснабжения БАМ и Транссиба, среди которых также возведение подстанции 500 кВ «Усть-Кут», линии электропередачи 220 кВ «Тира — Надеждинская», подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с линиями электропередачи до ПС 220 кВ «Мамакан» и подстанции 220 кВ «Пеледуй». В перспективе от подстанции Усть-Кут будет построена линия электропередачи 500 кВ до Северо-Байкальского района Бурятии, где в свою очередь построят подстанцию 500 кВ «Нижнеангарская».
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