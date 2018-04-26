Совет по инвестициям региона поддержал три проекта общей стоимостью 4,8 млрд рублей

Виктор Кудряшов отметил, что на Совет возложена очень важная задача по координации действий власти и бизнеса в формировании комфортной деловой среды в регионе. Он напомнил слова президента о необходимости кардинального улучшения делового климата, обеспечения высочайшего уровня предпринимательских свобод и конкуренции для того, чтобы экономика заработала в полную силу.

"Позиции Самарской области в национальном рейтинге инвестиционного климата слабые, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — В IV квартале прошлого года мы здесь подтянулись очень серьезно, но многие показатели ужесточились, многие требуют значительного финансирования, нам придется конкурировать с другими регионами. И мы должны решить, как добиться результата в этих условиях".

Заместитель министра отметил, что в своем послании глава региона указал, что место, которое занимает в нем Самарская область, соответствует потенциалу региона.

"Необходимо стопроцентное внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, — сказал Дмитрий Горбунов. — Средний уровень достижения этих показателей по итогам января-февраля текущего года в Самарской области составил 83%. При этом в среднем по ПФО эта цифра равнялась 75%, а по стране — 72%".

Кроме того, заместитель министра привел в пример регионы-лидеры, где за исполнение каждого из показателей, влияющих на рейтинг, закреплены персональные ответственные. К примеру, в Краснодарском крае эта ответственность закреплена в постановлении правительства региона, в Тюменской области — постановлением губернатора. Виктор Кудряшов дал поручение разработать аналогичное постановление и в Самарской области.

Также на совещании были рассмотрены три инвестиционных проекта, претендующих на включение в перечень стратегических. Статус стратегического инвестиционного проекта дает возможность инвестору получить в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной или региональной собственности без проведения торгов, кроме того, по каждому проекту назначается куратор, который сопровождает в течение всего срока реализации.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий представил подробно каждый проект.

Комплексную жилую застройку массива «Юго-Восточный» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района предлагает осуществить ООО «Олимп-Агро» Курируют проект минстрой и минсельхоз региона.

Комплексная застройка будет включать в себя строительство 216 индивидуальных домов для специалистов этого сельскохозяйственного предприятия, детского сада на 120 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 3 тыс. кв. м и торгового центра площадью 6,9 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 1,226 млрд руб., в результате будет создано 100 новых рабочих мест, общий объем налоговых поступлений за период реализации проекта с 2018 по 2025 годы составит 289 млн рублей.

Экотехнопарк «Красноярский», как комплексное решение вопроса обращения с отходами, инициировала группа компаний «Эковоз», куратор — министерство энергетики и ЖКХ. Он обеспечит непрерывную сортировку и переработку отходов для дальнейшего производства промышленной продукции.

Общий объем инвестиций 2,093 млрд руб., будет создано 300 рабочих мест, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в течение срока реализации проекта составит 1,3 млрд рублей. Экотехнопарк будет построен на удалении 3 км от ближайшего жилья при нормативном расстоянии 1 км. Его строительству будет предшествовать экологическая экспертиза.

Виктор Кудряшов заметил, что в данное время завершается формирование территориальной схемы обращения с отходами, предусмотрено строительство 11 таких объектов, которое будет осуществляться до 2025 года.

В сфере развития туристической отрасли в регионе было предложено строительство апарт-отеля на 278 мест. Инвестором выступает корпорация «Кошелев», куратор — департамент туризма Самарской области. Общая площадь территории отеля — 3,4 га, площадь главного, жилого корпуса — 11 тыс. кв. м, вспомогательных технических строений — 2,6 тыс. кв. м. Предполагаемый объем инвестиций — 1,061 млрд руб., будет создано 140 новых рабочих мест. Проект будет приносить в бюджет 88 млн руб. налогов ежегодно.

Учитывая мнения рабочей группы по представленным проектам, что все они соответствуют приоритетам социально-экономического развития Самарской области, а также положительные рекомендации профильных министерств и ведомств, Совет по инвестициям поддержал все три проекта.