В 54 субъектах России выросли зарплаты врачей

Татьяна Семенова. За последние пять лет удалось достичь того, что средний размер должностных окладов врачей в 54 субъектах РФ выросли на 40 процентов и выше, заявила на экспертном совещании «Актуальные вопросы системы оплаты труда медицинских работников», организованном Общероссийским народным фронтом в Москве , директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ

«В преодолении низких зарплат основное время было потрачено субъектами РФ на то, чтобы убрать противоречия в локальных актах, которые были направлены на оплату труда», — отметила она.

По словам Семеновой, в преодолении причин низкой зарплаты врачей в разрезе регионов все еще не удалось достичь очень многих вещей. «Сегодня очень важно понять реально ли нарушаются права врачей по зарплате или это информационные искажения», — подчеркнула она.

В соответствии с программой «Развитие здравоохранения» от 2014 года и указами президента РФ, целевой показатель по соотношению средней заработной платы врачей и средней заработной платы в регионах в 2016 году должен составить 159,6 процента. С 1 октября 2017 года отношение средних зарплат должно подняться до 180 процентов, а с 1 января 2018 года — до 200.