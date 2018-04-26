Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков

«Дом.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по контролю за сделками с недвижимостью… В соответствии с соглашением Росфинмониторинг будет передавать Дом.РФ сведения об уровне рисков в части финансового состояния застройщиков», — указано в материале.

Дом.РФ будет использовать эти данные для мониторинга ситуации в сфере жилищного строительства и оценки надежности застройщиков.

Сотрудничество позволит «консолидировать актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по России и по конкретному объекту строительства», добавляется в сообщении. Информация будет доступна для контролирующих органов через личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства.