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Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков
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Дом.РФ и Росфинмониторинг объявили об информационном сотрудничестве для защиты дольщиков 

Rambler News Service 1 час назад
Дом. РФ (ранее — АИЖК) и Росфинмониторинг объявили о сотрудничестве в рамках мониторинга финансового состояния застройщиков, сообщает пресс-служба Дом.РФ. Соответствующее соглашение 26 апреля 2018 года подписали генеральный директор госкомпании Александр Плутник и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Дом.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по контролю за сделками с недвижимостью… В соответствии с соглашением Росфинмониторинг будет передавать Дом.РФ сведения об уровне рисков в части финансового состояния застройщиков», — указано в материале.
Дом.РФ будет использовать эти данные для мониторинга ситуации в сфере жилищного строительства и оценки надежности застройщиков.
Сотрудничество позволит «консолидировать актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по России и по конкретному объекту строительства», добавляется в сообщении. Информация будет доступна для контролирующих органов через личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства.
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