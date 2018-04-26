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В первом квартале 2018 года в Псковской области произвели 60 тысяч тонн свинины
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В первом квартале 2018 года в Псковской области произвели 60 тысяч тонн свинины 

Псковская губерния 1 час назад
В первом квартале 2018 года в сельхозорганизациях Псковской области было произведено 59,7 тыс. тонн свинины, сообщает Псковстат. По данным ведомства, это на 43 процента больше, чем в первом квартале 2017 года. Мяса крупного рогатого скота было произведено 1,5 тыс. тонн, здесь производство также выросло — на 22,4 процента. В сельскохозяйственных организациях Псковской области по расчетам на конец марта поголовье крупного рогатого скота составляло 59,4 тыс. голов, свиней — 1 млн 034,5 тыс., овец и коз — 4,1 тыс. голов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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