Названы лучшие страны для создания семьи 

Согласно полученным данным, самые низкие цены на недвижимость, доступная стоимость жизни и плата за детские учреждения — в Греции, Словакии и Чехии. Швейцария оказалась на последнем месте, заняв самые низкие позиции в отношении пособий на ребенка, стоимости жизни и отцовского отпуска, сообщает Greece Reporter.
Великобритания в этом году не вошла даже в ТОП-10 и оказалась только на 16-м месте из-за худшего соотношения условий по ипотеке и доходов, а также высоких расходов на уход за ребенком. С точки зрения оплачиваемого декретного отпуска, Греция заняла лучшую позицию, а Швеция и Португалия — последние два места.
Хотя Португалия стала лидером по оплачиваемому отцовскому отпуску, Польша — по стоимости жизни, Австрия — по выплатам на ребенка, а Финляндия — по ценам на недвижимость (соотношение ипотеки и доходов).
Кстати, недавнее исследование показало, что женщины в ЕС заводят первого ребенка в среднем в 29 лет.
ТОП-10 лучших стран для создания семьи:
Греция
Словакия
Чехия
Польша
Финляндия
Австрия