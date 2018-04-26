Ещё
Названы лучшие страны для создания семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

Названы лучшие страны для создания семьи 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Согласно полученным данным, самые низкие цены на недвижимость, доступная стоимость жизни и плата за детские учреждения — в Греции, Словакии и Чехии. Швейцария оказалась на последнем месте, заняв самые низкие позиции в отношении пособий на ребенка, стоимости жизни и отцовского отпуска, сообщает Greece Reporter.
Великобритания в этом году не вошла даже в ТОП-10 и оказалась только на 16-м месте из-за худшего соотношения условий по ипотеке и доходов, а также высоких расходов на уход за ребенком. С точки зрения оплачиваемого декретного отпуска, Греция заняла лучшую позицию, а Швеция и Португалия — последние два места.
Хотя Португалия стала лидером по оплачиваемому отцовскому отпуску, Польша — по стоимости жизни, Австрия — по выплатам на ребенка, а Финляндия — по ценам на недвижимость (соотношение ипотеки и доходов).
Кстати, недавнее исследование показало, что женщины в ЕС заводят первого ребенка в среднем в 29 лет.
ТОП-10 лучших стран для создания семьи:
Греция
Словакия
Чехия
Эстония
Польша
Испания
Венгрия
Финляндия
Германия
Австрия
Prian.ru: последние новости
Испанские арендаторы все чаще предпочитают просторное жилье Самый дорогой дом в США уценили на $62 млн Пальма-де-Майорка запретит сдачу жилья в аренду туристам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…354
Макаревич снова оскорбил россиян804
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море265
Собчак смогла договориться с Киевом103
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение