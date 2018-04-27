Владелец ФК «Фулхэм» Хан в случае покупки «Уэмбли» сохранит традиции стадиона

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Владелец английского футбольного клуба «Фулхэм» и команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс» Шахид Хан намерен сохранить традиции «Уэмбли» в случае успешного завершения сделки по покупке стадиона. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Independent.

Ранее Хан предложил 500 млрд фунтов (почти 700 млн долларов) Футбольной ассоциации Англии (FA) за покупку расположенного в Лондоне стадиона «Уэмбли». В результате сделки FA сохранит права на организацию «Клуб Уэмбли», ее активы и проведение различных мероприятий, что в общем оценивается в 300 млн фунтов (418 млн долларов).

"Мы сохраним традиции и сам стадион. Несмотря на недавнюю реконструкцию, «Уэмбли» нужны обновления. В соответствии с нашей договоренностью, FA сохранит за собой часть дохода от стадиона, и мы не будем препятствовать против этого", — сказал Хан.

Также Хан выразил надежду на то, что некоторые матчи в рамках регулярного чемпионата НФЛ «Джексонвилль Джэгуарс» будет проводить на «Уэмбли».

"Это предложение много значит для нас. Когда я говорю о нас, я имею в виду команду «Джексонвилль Джэгуарс» и ее домашнюю арену, однако я также думаю, что эта сделка будет много значить и для английского футбола", — добавил Хан.

Сооружение новой арены «Уэмбли», отличительной особенностью которой стала арка высотой 134 метра, на месте исторической обошлось в 830 млн фунтов (1,15 млрд долларов). Она была открыта в 2007 году. В 2011 году на «Уэмбли» прошел финал Лиги чемпионов.