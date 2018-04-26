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СМИ: владелец «Фулхэма» хочет приобрести стадион «Уэмбли» за £1 млрд
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СМИ: владелец «Фулхэма» хочет приобрести стадион «Уэмбли» за £1 млрд 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Владелец футбольного клуба «Фулхэм» Шахид Хан обратился к совету Футбольной ассоциации Англии (FA) с предложением о покупке стадиона «Уэмбли» в Лондоне за £1 млрд ($1,39 млрд). Об этом сообщает ТАСС.
По информации британской газеты The Sun, Хан планирует использовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».
Отмечается, что в случае продажи стадиона, ассоциация получит £600 млн сразу, а оставшиеся £400 млн будут выплачены частично, в качестве отчислений за проведенные на стадионе матчи.
Ранее встреча 25 тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и "Манчестер Юнайтед", прошедшая на «Уэмбли», собрала рекордное количество зрителей.
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