СМИ: владелец «Фулхэма» хочет приобрести стадион «Уэмбли» за £1 млрд

Владелец футбольного клуба «Фулхэм» Шахид Хан обратился к совету Футбольной ассоциации Англии (FA) с предложением о покупке стадиона «Уэмбли» в Лондоне за £1 млрд ($1,39 млрд). Об этом сообщает ТАСС.

По информации британской газеты The Sun, Хан планирует использовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».

Отмечается, что в случае продажи стадиона, ассоциация получит £600 млн сразу, а оставшиеся £400 млн будут выплачены частично, в качестве отчислений за проведенные на стадионе матчи.