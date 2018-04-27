Английский стадион «Уэмбли» в Лондоне может купить бизнесмен из Пакистана

«Может, продадим ещё и Биг-Бен?». Английские СМИ — в истерике.

Что случилось

В последние дни британские таблоиды разрывают новости с плашкой «Breaking news». Стадион «Уэмбли», главный символ английского футбола, может купить бизнесмен из Пакистана — Шахид Хан. Ожидается, что он готов заплатить около 600 млн фунтов, при этом оставив прежним владельцам — футбольной ассоциации Англии — несколько важных активов. Например, гостиничный бизнес под маркой «Club Wembley». Чуть позже в СМИ и вовсе всплыли цифры, близкие к миллиарду. Источники утверждают, что в FA задумались о предложении: сумма просто огромная, и её можно инвестировать в развитие британского футбола.

Кто такой Шахид Хан Шахид — 67-летний бизнесмен, занимающий 217-ю строчку в списке богатейших людей планеты. Он вышел из совершенно обычной пакистанской семьи, и его случай — идеальный пример истории об американской мечте. Уехав в США , он начал с мытья посуды, а затем попал в компанию, производящую запчасти для автомобилей. И через какое-то время создал свою. Позднее ей заинтересовались в General Motors , и успеха уже было не избежать. Но этот бизнес — не единственная страсть Шахида. Помимо собственной компании с 2013 года он владеет английским футбольным клубом — «Фулхэмом». А ещё в собственности Хана клуб НФЛ «Ягуарс» (американский футбол). Бизнесмен одержим идеей экспансии лиги за пределы США, и покупка «Уэмбли» может стать шагом в эту сторону. Забавно, что если это близко к правде, у футбольной сборной Англии могут возникнуть проблемы с базированием в период с сентября по декабрь. Не исключено, что как раз в эти месяцы на стадионе и будут проводиться игры по американскому футболу.

В остальном глобальных изменений не планируется. Название останется тем же, а самые важные матчи на клубном уровне продолжат играть здесь. Шахид Хан планирует завершить сделку к началу следующего сезона и надеется, что стадион останется сердцем британского футбола.

Что значит «Уэмбли» для англичан

Стадион «Уэмбли» — английский вариант наших «Лужников» до реконструкции. Там проводит свои матчи сборная Англии, и проходят финалы английских кубковых турниров. В первоначальном виде стадион был построен в 1923-м. По легенде, на его открытие, в котором участвовал Король Великобритании, пришло более 200 тыс. человек. Возможно, знаменитый «финал белой лошади» между «Болтоном» и «Вест Хэмом» — и по сей день самое посещаемое футбольное событие в истории.

В общем, место не просто важное — культовое. В начале XXI века на стадионе затеяли реконструкцию, чтобы привести его в суперсовременный вид, и спустя несколько лет, в 2007-м, работы завершились. «Уэмбли» и раньше использовали не только в футбольных целях: концерты популярных артистов проводились там даже в 80-х (от группы Queen до Дэвида Боуи ). Но после реконструкции его технологические возможности вышли на новый уровень, и теперь их используют в ивентах самых разных форматов.

Тем не менее в первую очередь стадион всё же ориентирован на проведение футбольных матчей. Пока.

Как отреагировала общественность

«Мы в шоке. Для многих стадион Уэмбли является домом английского футбола и имеет огромное значение. Это не просто кирпичи и строительные растворы», — заявили в местной федерации футбольных болельщиков. Футбольные люди тоже не в восторге. С одним из самых резких высказываний на этот счёт выступил главный тренер «Суонси Сити» Карлуш Карвальял