Американский бизнесмен готов купить стадион «Уэмбли»

Один из самых известных стадионов мира, лондонский «Уэмбли», может сменить владельца. Как сообщили в Федерации футбола Англии (FA), готовность приобрести стадион официально выразил американский предприниматель пакистанского происхождения Шахид Хан.

"Это предложение многое значит для нас", — передает слова бизнесмена Independent.

Официально условия возможной сделки не сообщаются, но британские СМИ утверждают, что Хан готов заплатить за арену более £500 млн Это в полтора раза меньше, чем FA заплатила за ее возведение. 90-тысячный стадион, открытый на месте старого в 2007 году, обошелся федерации в £757 млн Дополнительно в £300 млн оценивается инфраструктура, необходимая для функционирования Club Wembley — структура, занимающаяся приемом обеспеченных посетителей. Бизнесмен готов сохранить ее за английской федерацией.

По последней информации, организация предложила Хану купить все вместе за £900 млн Американец готов гарантировать сборной Англии возможность проведения встреч на этой арене.

Вопросы могут возникнуть лишь с матчами, выпадающими на октябрь-ноябрь — в эти месяцы возможно проведение на арене игр «Джексонвилл Джагуарс». Этим клубом профессиональной лиги американского футбола владеет Хан.