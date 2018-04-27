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Американский бизнесмен готов купить стадион «Уэмбли»
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Американский бизнесмен готов купить стадион «Уэмбли» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Один из самых известных стадионов мира, лондонский «Уэмбли», может сменить владельца. Как сообщили в Федерации футбола Англии (FA), готовность приобрести стадион официально выразил американский предприниматель пакистанского происхождения Шахид Хан.
"Это предложение многое значит для нас", — передает слова бизнесмена Independent.
Официально условия возможной сделки не сообщаются, но британские СМИ утверждают, что Хан готов заплатить за арену более £500 млн Это в полтора раза меньше, чем FA заплатила за ее возведение. 90-тысячный стадион, открытый на месте старого в 2007 году, обошелся федерации в £757 млн  Дополнительно в £300 млн оценивается инфраструктура, необходимая для функционирования Club Wembley — структура, занимающаяся приемом обеспеченных посетителей. Бизнесмен готов сохранить ее за английской федерацией.
По последней информации, организация предложила Хану купить все вместе за £900 млн  Американец готов гарантировать сборной Англии возможность проведения встреч на этой арене.
Вопросы могут возникнуть лишь с матчами, выпадающими на октябрь-ноябрь — в эти месяцы возможно проведение на арене игр «Джексонвилл Джагуарс». Этим клубом профессиональной лиги американского футбола владеет Хан.
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