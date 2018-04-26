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Пьяные дебоши и громкая музыка закончились для соседа по коммунальной квартире повесткой в суд
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Пьяные дебоши и громкая музыка закончились для соседа по коммунальной квартире повесткой в суд 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жильцы московской коммуналки не могут ужиться в одной квартире. Пьяные дебоши, ночная дискотека и рукоприкладство — все это творится на нескольких квадратных метрах московской многоэтажки. Соседи по коммунальной квартире пытаются выжить с жилплощади участника Великой Отечественной войны и его дочь, и у нее есть доказательства данных действий.
Вечера в коммуналке на юге Москвы тихими и уютными явно не назовешь: жилищный вопрос испортил здесь жизнь сразу трех семей.
Один из жильцов, Виталий Спиридонов, как рассказывает его соседка по квартире Татьяна Болотова, злоупотребляет алкоголем и выжил из коммуналки ее отца, участника Великой Отечественной войны в боевых действиях с Японией, инвалида I группы. Тот уже полгода вынужден жить в госпитале для ветеранов.
Спиридонов, у которого есть официальная справка из психиатрического диспансера, превратил жизнь соседей в ад: музыку на полную громкость он включает в любое время дня и ночи, заснуть может где захочет, а еще ему так надоел старик из соседей комнаты, что каждый раз, когда дочь купает отца, он включает стиральную машинку, слив которой выведен прямо в ванну.
Живет Виталий Спиридонов с матерью, но она, как любая мать, готова защищать сына до последнего.
На стороне любителя выпить также его сожительница. Женщина уверена, что Татьяна хочет забрать себе всю квартиру, а Виталия просто провоцирует.
Теперь к разборкам между собой соседей подключились и правоохранительные органы — после очередной битвы Татьяна написала заявление участковому. Полицейский возбудил административное дело и вызвал воюющие стороны в суд.
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