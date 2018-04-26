Пьяные дебоши и громкая музыка закончились для соседа по коммунальной квартире повесткой в суд

Жильцы московской коммуналки не могут ужиться в одной квартире. Пьяные дебоши, ночная дискотека и рукоприкладство — все это творится на нескольких квадратных метрах московской многоэтажки. Соседи по коммунальной квартире пытаются выжить с жилплощади участника Великой Отечественной войны и его дочь, и у нее есть доказательства данных действий.

Вечера в коммуналке на юге Москвы тихими и уютными явно не назовешь: жилищный вопрос испортил здесь жизнь сразу трех семей.

Один из жильцов, Виталий Спиридонов, как рассказывает его соседка по квартире Татьяна Болотова, злоупотребляет алкоголем и выжил из коммуналки ее отца, участника Великой Отечественной войны в боевых действиях с Японией , инвалида I группы. Тот уже полгода вынужден жить в госпитале для ветеранов.

Спиридонов, у которого есть официальная справка из психиатрического диспансера, превратил жизнь соседей в ад: музыку на полную громкость он включает в любое время дня и ночи, заснуть может где захочет, а еще ему так надоел старик из соседей комнаты, что каждый раз, когда дочь купает отца, он включает стиральную машинку, слив которой выведен прямо в ванну.

Живет Виталий Спиридонов с матерью, но она, как любая мать, готова защищать сына до последнего.

На стороне любителя выпить также его сожительница. Женщина уверена, что Татьяна хочет забрать себе всю квартиру, а Виталия просто провоцирует.