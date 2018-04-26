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В первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4 проц.
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В первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4 проц. 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — В январе-марте текущего года был отмечен быстрый рост объема внешней торговли Китая и Индии, который за названный отрезок времени достиг 22,1 млрд ам. долл. при увеличении на 15,4 проц. в годовом выражении.
Как сообщил в четверг представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, объем китайско-индийского двустороннего товарооборота в прошлом году составил 84,4 млрд ам. долл. и вырос на 20,3 процента по сравнению с показателем предыдущего года.
"Китай и Индия являются крупными развивающимися странами и важными экономическими субъектами с нарождающимися рынками, у каждой из этих стран имеется огромный внутренний рынок, — сказал Гао Фэн. — Между двумя странами существует большая взаимодополняемость экономик и огромные потенциальные возможности для сотрудничества".
"К концу 2017 года Китай инвестировал в Индию более 8 млрд ам. долл. Индия стала важным рынком для сотрудничества китайских компаний в сфере инфраструктуры и важным направлением для китайских инвестиций", — сказал Гао Фэн.
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