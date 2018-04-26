Поставщика железобетонных изделий подыщут для продолжения строительства комплекса «Д» владивостокской Снеговой Пади

Цена контракта превышает 32 млн рублей.

Казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» объявило электронный аукцион на поставку железобетонных изделий — деталей крупнопанельного домостроения для строительства многоквартирных жилых домов 83-й серии (111-83) комплекса «Д» в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке

Максимальная цена контракта составляет около 32,7 млн рублей. Поставлять изделия нужно ежемесячно, партиями на основании заявок заказчика.

Уточняется, что поставляемый товар должен соответствовать чертежам в приложении №1 к техническому заданию (часть раздела «Конструкция железобетонных изделий» рабочей документации «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район „Снеговая Падь“. Комплекс „Д“. — Жилой дом №4» (код документа 01.15-04).

Итоги аукциона подведут 21 мая.

О ситуации с долевым строительством домов комплекса «Д»

Казенное предприятие Приморского края «Приморкрайстрой», которое в рамках программы «Жилье для российской семьи» осуществляет строительство жилого микрорайона «Комплекс Д» из 12 домов в Снеговой Пади во Владивостоке, ведет активную работу с администрацией Приморского края по привлечению средств бюджета для строительства инженерной инфраструктуры. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края.

«Так, на бюджетной комиссии одобрено выделение средств краевого бюджета в размере 411 млн рублей в 2018 году. Вместе с тем, ведется активная работа по привлечению кредитных средств на достройку микрорайона в размере одного млрд рублей. В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод что администрация Приморского края принимает все необходимые меры к завершению строительства домов в микрорайоне «Снеговая Падь», в том числе и в рамках реализации программы», — отмечается в справке, подготовленной департаментом градостроительства администрации Приморского края.

Ранее сообщалось, что «Приморкрайстрой» взял на себя обязательство в срок до 31 декабря 2017 года ввести в эксплуатацию жилье экономического класса общей площадью 36201,76 кв. м (без учета площадей лоджий и балконов). Стоимость квадратного метра общей жилой площади квартиры в рамках программы составляет 35 тыс. руб.

Кроме того, АО «АИЖК» приостановило аккредитацию микрорайона в сентябре 2016 года АО «АИЖК». В результате этого страховые компании резко ограничили обязательное заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств застройщика по передаче жилых помещений по договору участникам долевого строительства, а с октября по декабрь 2016 года прекратили работы по объекту «Снеговая Падь». Данные обстоятельства привели к исключению возможности заключения договоров долевого участия и привлечения денежных средств, говорится в справке.

Кроме того, ввод жилых домов в эксплуатацию возможен лишь при наличии инженерной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность многоквартирного жилого дома. При этом механизм компенсации затрат на строительство объектов инженерно-технического обеспечения (четырех тыс. рублей за один квадратным метр жилья), построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории субъекта Российской Федерации, предложенный АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» , не реализуется, и данные затраты в полном объеме вынужден нести «Приморкрайстрой».

В справке не уточняется, когда теперь планируется сдать дома и удалось ли привлечь кредит на их достройку. Ранее жители Приморья, которые решили стать участниками программы, выходили на многочисленные митинги с требованиями достроить жилье, за которое они заплатили.