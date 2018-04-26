На «Мосфильме» построят 160 тысяч «квадратов» жилья

МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. Площадь строящегося на территории «Мосфильма» жилого комплекса составит 162 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.

"ЖК площадью около 162 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных подземным этажом с автостоянкой на 272 машин и офисами для управляющей компании", — говорится в сообщении.

Инвестором возведения элитного жилого комплекса и его застройщиком является ООО «Альтера парк», входящее в фонд Altera Investment. Управляет проектом и продажами компания AB Development, также входящая в Altera Investment.

ООО «Альтера парк» получило землю под застройку на «Мосфильме» в обмен на обязательство возвести там киноконцертный комплекс, два съемочных павильона и комплекс для хранения реквизита и костюмов.

Соответствующее постановление постановление о привлечении инвестиций правительство РФ приняло в 2016 году, а распоряжение о предоставлении ООО федеральной земли в аренду без проведения торгов подписал президент в начале 2017 года.

Ранее сообщалось, объем коммерческо-жилой застройки на «Мосфильме» не превысит 100 тысяч квадратных метров.