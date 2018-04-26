Ещё
На «Мосфильме» построят 160 тысяч «квадратов» жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

На «Мосфильме» построят 160 тысяч «квадратов» жилья 

РИА Недвижимость 30 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Площадь строящегося на территории «Мосфильма» жилого комплекса составит 162 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.
"ЖК площадью около 162 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных подземным этажом с автостоянкой на 272 машин и офисами для управляющей компании", — говорится в сообщении.
Инвестором возведения элитного жилого комплекса и его застройщиком является ООО «Альтера парк», входящее в фонд Altera Investment. Управляет проектом и продажами компания AB Development, также входящая в Altera Investment.
ООО «Альтера парк» получило землю под застройку на «Мосфильме» в обмен на обязательство возвести там киноконцертный комплекс, два съемочных павильона и комплекс для хранения реквизита и костюмов.
Соответствующее постановление постановление о привлечении инвестиций правительство РФ приняло в 2016 году, а распоряжение о предоставлении ООО федеральной земли в аренду без проведения торгов подписал президент в начале 2017 года.
Ранее сообщалось, объем коммерческо-жилой застройки на «Мосфильме» не превысит 100 тысяч квадратных метров.
РИА Недвижимость: последние новости
Московское СИЗО №7 удалось достроить, несмотря на хищения ПИК сохранит основные параметры жилого проекта рядом с "Москва-Сити" Аварии на системах водоснабжения в отопительный сезон снизились на 12%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»46
У Клюева нашли тяжелую болезнь25
Столтенберг анонсировал совещание по России138
Россиян оставят без торговых центров215
Трамп унизил Макрона101
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение