Началась продажа билетов Кострома-Крым по свирепым ценам

Костроме началась продажа билетов в Симферополь , узнал KOSTROMA.TODAY. Цены, правда, недешевые.

Первый полет в Симферополь из Костромы назначен на 14 июня, последний — на 7 сентября. Самолет будет летать раз в две недели по четвергам.

Билет туда-обратно для пассажира обойдется в 15 тысяч рублей. Для сравнения, из Москвы Крым можно улететь в среднем за 10, а то и за 8 тысяч рублей в обе стороны.

Из Костромы самолет будет вылетать в 7 часов утра, в Симферополь приземлятся в 13 часов 15 минут.

Вылет из Симферополя планируется по пятницам в 10 часов 5 минут. В Кострому самолет прилетит в 16 часов 10 минут.