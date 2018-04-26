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Началась продажа билетов Кострома-Крым по свирепым ценам
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Началась продажа билетов Кострома-Крым по свирепым ценам 

Kostroma.Today 38 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме началась продажа билетов в Симферополь, узнал KOSTROMA.TODAY. Цены, правда, недешевые.
Первый полет в Симферополь из Костромы назначен на 14 июня, последний — на 7 сентября. Самолет будет летать раз в две недели по четвергам.
Билет туда-обратно для пассажира обойдется в 15 тысяч рублей. Для сравнения, из Москвы в Крым можно улететь в среднем за 10, а то и за 8 тысяч рублей в обе стороны.
Из Костромы самолет будет вылетать в 7 часов утра, в Симферополь приземлятся в 13 часов 15 минут.
Вылет из Симферополя планируется по пятницам в 10 часов 5 минут. В Кострому самолет прилетит в 16 часов 10 минут.
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