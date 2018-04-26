Сквер и многоуровневая парковка: проект высотки на Алом Поле прошёл публичные слушания

Возле 33-этажного общественно-делового центра с апартаментами, который расположится к северу от Дворца пионеров и школьников на Алом Поле, сделают пешеходную аллею и многоуровневую парковку. Такой проект 26 апреля одобрили на публичных слушаниях в Доме архитектора.

— Общая площадь участка составит 0,81 гектара, площадь застройки — 0,31 гектара, озеленения — 0,231 гектара. Для владельцев апартаментов предусмотрена парковка на 180 машино-мест в пятиуровневом пристрое и ещё 53 места для нужд делового центра, — рассказал главный архитектор ООО «Легион-Проект» Владимир Болотов.

Проект предусматривает сквер со стороны улицы Труда, который перейдёт в бульвар к территории дворца пионеров. На этом месте планируют высадить два десятка больших лип. Представитель застройщика заверил, что огораживать территорию глухим забором не будут — все желающие смогут пройти на Алое Поле через территорию комплекса. Для автомобилистов проезд закроют шлагбаумом.

Принципиальных возражений по проекту у немногочисленных челябинцев, пришедших на слушания, не возникло. Представители администрации задали вопрос по наличию задолженности за аренду участка, а также расчётам коэффициента плотности застройки. В результате комиссия рекомендовала проект к утверждению.

Общая площадь помещений — более 45 тысяч квадратов, из них апартаменты займут около 18 тысяч квадратных метров

Сроки строительства пока обсуждаются.

В ноябре застройщик огородил территорию и начал подготовку участка. Горожане возмутились, что на этом месте начали вырубать деревья.

Официально апартаменты носят статус нежилого помещения. Но внешне они ничем не отличаются от обычных квартир: в них можно вполне комфортно проживать, если смириться с некоторыми формальностями, например, невозможностью оформить прописку — только временную регистрацию до пяти лет. Такое жильё обойдётся дешевле, но коммунальные платежи и налоги в апартаментах начисляются по-другому. Подробности — в нашем материале.

«Легион» также начал строить жилой комплекс из двух 24-этажных домов на пересечении улиц Свободы и Труда. На первых этажах высоток, согласно проекту, разместятся офисные и торгово-развлекательные заведения. Проект планировки прошёл публичные слушания. На них предлагалось уменьшить количество этажей и расширить дорогу на улице Красноармейской.