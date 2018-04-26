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Какой будет дача в ближайшем будущем?
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Какой будет дача в ближайшем будущем? 

7dach.ru 49 минут назад
Фото: 7dach.ru
Чтобы стать дачником, нужна как минимум сама дача. Хотя некоторые вступают в Клуб любителей дачи, владея только балконом многоквартирного дома. И ухитряются создать на нём и грядки, и яблоневый микросад. Тем не менее большинство жаждущих садово-огородных радостей предаются или планируют предаваться своим страстям с большим размахом.
Хорошие новости для тех, кто мечтает о дачных радостях
И для тех, кто мечтает о приобретении участка, есть хорошие новости: дачи нынче подешевели — самое время подумать о покупке. По мнению экспертов, в большинстве регионов нашей страны за период с апреля 2017-го по апрель 2018 года стоимость дач (участков в дачных посёлках с домом сезонного проживания) снизилась в среднем на 8%. А в некоторых регионах — Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Республике Коми, Курганской, Псковской, Томской, Пермской областях — и на все 20% с лишним. Хотя есть и, напротив, рост цен на дачи. Эта тенденция в особенности характерна для Крыма и Севастополя. Они обогнали даже Москву и Московскую область.
Что говорят экспертыСпециалисты в риелторском деле наблюдают прогнозируемый спад активности на рынке загородной недвижимости. А уменьшение активности покупателей приводит к снижению цен. «Недомогание» валютного рынка, случившееся в 2014 году, привело к падению общего уровня благосостояния наших граждан — тут уж не до покупок предметов роскоши. А загородный дом, что бы об этом ни думали заядлые дачники, вряд ли можно назвать предметом первой необходимости.
Загородный дом — не предмет первой необходимости
Загородный дом — не предмет первой необходимости
Более подробно о прогнозах развития загородного сектора рынка недвижимости писалось в статье Взлёты и падения рынка загородной недвижимости: что ожидает желающих купить или продать «домик в деревне».
Дачи умирают?На дачном фронте намечаются перемены. Формат классической дачи — небольшой участок (например, в шесть соток) в садоводческом товариществе с маленьким домиком сезонного проживания без удобств — в последнее время становится непопулярным. Среди покупателей такая недвижимость в последние пару лет пользуется всё меньшим спросом: количество сделок в этом сегменте в Московской области в 2017 году снизилось больше, чем наполовину.
Дачный домик, вода в колодце и сортир в конце огорода нынче не в моде
Помимо смены представлений о необходимом минимуме комфорта в загородном доме (современных дачников уже не устраивает дачный душ с водой, нагретой солнцем, и туалет-скворечник), многие потенциальные покупатели отказываются от приобретения участка в садоводстве из-за опасений, связанных с законодательными инициативами правительства, направленными на дачную недвижимость. Непонятные многим положения в очередной раз продлённой «дачной амнистиии» и новые правила организации объединений садоводов и дачников, необходимость межевания, неясный вопрос с самостроем и ограничения на возведение построек на дачных участках— все эти юридические тонкости не добавляют популярности участкам в дачных посёлках.
Участки в дачных посёлках становятся непопулярными
В связи с этим наблюдаются две тенденции: перетекание покупательского спроса в сегмент участков ИЖС (коттеджных посёлков с современной инфраструктурой) и реновация сложившейся застройки старых дачных мест: люди покупают несколько смежных участков, увеличивая размер своей усадьбы, сносят ветхие дачные постройки и обустраивают земельный участок по своему вкусу.
Материнский капитал и «деревянная ипотека»Сегодня многие предпочитают перебраться из душных городов на постоянное жительство за город: возможность работать удалённо и свободное владение автомобилем позволяют «отвязаться» от офиса. Учитывая настроения граждан, законодатели и банкиры совместными усилиями облегчают горожанам стремление быть ближе к природе. В дачном доме можно прописаться — если перестроить его в соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к индивидуальному жилому дому и соблюсти требование по всем правилам оформленной собственности.
Возможно, в скором времени дачу можно будет купить на материнский капитал
Одновременно стало проще получить кредит на покупку или постройку дома. А депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают внести на рассмотрение в Госдуму проект закона, разрешающего использовать материнский капитал для покупки дачи. При условии, конечно, что эта дача будет соответствовать понятию дома для постоянного проживания.
Что ждёт привычное понятие «дача» в будущем? Станет дачный отдых более доступным и менее обременительным для кошелька или наоборот — по крайней мере, у нас есть возможность увидеть перемены собственными глазами.
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