Какой будет дача в ближайшем будущем?

Чтобы стать дачником, нужна как минимум сама дача. Хотя некоторые вступают в Клуб любителей дачи, владея только балконом многоквартирного дома. И ухитряются создать на нём и грядки, и яблоневый микросад. Тем не менее большинство жаждущих садово-огородных радостей предаются или планируют предаваться своим страстям с большим размахом.

Хорошие новости для тех, кто мечтает о дачных радостях

Что говорят экспертыСпециалисты в риелторском деле наблюдают прогнозируемый спад активности на рынке загородной недвижимости. А уменьшение активности покупателей приводит к снижению цен. «Недомогание» валютного рынка, случившееся в 2014 году, привело к падению общего уровня благосостояния наших граждан — тут уж не до покупок предметов роскоши. А загородный дом, что бы об этом ни думали заядлые дачники, вряд ли можно назвать предметом первой необходимости.

Загородный дом — не предмет первой необходимости

Загородный дом — не предмет первой необходимости

Более подробно о прогнозах развития загородного сектора рынка недвижимости писалось в статье Взлёты и падения рынка загородной недвижимости: что ожидает желающих купить или продать «домик в деревне».

Дачи умирают?На дачном фронте намечаются перемены. Формат классической дачи — небольшой участок (например, в шесть соток) в садоводческом товариществе с маленьким домиком сезонного проживания без удобств — в последнее время становится непопулярным. Среди покупателей такая недвижимость в последние пару лет пользуется всё меньшим спросом: количество сделок в этом сегменте в Московской области в 2017 году снизилось больше, чем наполовину.

Дачный домик, вода в колодце и сортир в конце огорода нынче не в моде

Помимо смены представлений о необходимом минимуме комфорта в загородном доме (современных дачников уже не устраивает дачный душ с водой, нагретой солнцем, и туалет-скворечник), многие потенциальные покупатели отказываются от приобретения участка в садоводстве из-за опасений, связанных с законодательными инициативами правительства, направленными на дачную недвижимость. Непонятные многим положения в очередной раз продлённой «дачной амнистиии» и новые правила организации объединений садоводов и дачников, необходимость межевания, неясный вопрос с самостроем и ограничения на возведение построек на дачных участках— все эти юридические тонкости не добавляют популярности участкам в дачных посёлках.

Участки в дачных посёлках становятся непопулярными

В связи с этим наблюдаются две тенденции: перетекание покупательского спроса в сегмент участков ИЖС (коттеджных посёлков с современной инфраструктурой) и реновация сложившейся застройки старых дачных мест: люди покупают несколько смежных участков, увеличивая размер своей усадьбы, сносят ветхие дачные постройки и обустраивают земельный участок по своему вкусу.

Материнский капитал и «деревянная ипотека»Сегодня многие предпочитают перебраться из душных городов на постоянное жительство за город: возможность работать удалённо и свободное владение автомобилем позволяют «отвязаться» от офиса. Учитывая настроения граждан, законодатели и банкиры совместными усилиями облегчают горожанам стремление быть ближе к природе. В дачном доме можно прописаться — если перестроить его в соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к индивидуальному жилому дому и соблюсти требование по всем правилам оформленной собственности.

Возможно, в скором времени дачу можно будет купить на материнский капитал

Одновременно стало проще получить кредит на покупку или постройку дома. А депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают внести на рассмотрение в Госдуму проект закона, разрешающего использовать материнский капитал для покупки дачи. При условии, конечно, что эта дача будет соответствовать понятию дома для постоянного проживания.

Что ждёт привычное понятие «дача» в будущем? Станет дачный отдых более доступным и менее обременительным для кошелька или наоборот — по крайней мере, у нас есть возможность увидеть перемены собственными глазами.