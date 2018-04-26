В Лодейном Поле депутаты утвердили бюджет

25 апреля прошло 34-е заседание совета депутатов Лодейнопольского городского поселения. Где было принято решение об увеличении платы за содержание жилого помещения на 3,91%.

Заместитель председателя комитета финансов Наталья Васильева представила депутатам информацию об исполнении бюджета поселения за 2017 год. По доходам бюджет исполнили в сумме 260 миллионов 489 тысяч рублей. Расходная его часть составила 259 миллионов 281 тысячу, профицит бюджета составил 1 миллион 202 тысячи рублей. Наталья Валерьевна подробно рассказала о финансировании муниципальных программ, а также о непрограммных расходах. Отчет об исполнении бюджета был утвержден.

Затем Наталья Васильева предложила депутатам внести изменения в бюджет, увеличив доходную и расходную часть на 57 миллионов за счет дотации из областного бюджета. Еще один вопрос, связанный с бюджетом касался исполнения бюджета за 1 квартал этого года. Доходы за первые три месяца года составили 44 миллиона 1478 тысяч, расходы 16 миллионов 118 тысяч рублей.

Информацию по следующему вопросу сделал первый заместитель главы администрации Владимир Рассадин. Он предложил увеличить с 1 июня 2018 года размер платы за содержание жилого помещения. Увеличение составит 3,91 процента в соответствии с ростом индекса потребительских цен. Последнее повышение размера платы за содержание жилого помещения было в прошлом году. Размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (плата за наем) не повышается и остается на прежнем уровне.