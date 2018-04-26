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«Завтра будет уже поздно». Депутат-коммунист предложил устроить реновацию по-тюменски в центре города
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«Завтра будет уже поздно». Депутат-коммунист предложил устроить реновацию по-тюменски в центре города 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чтобы «обновить» центр Тюмени, Динар Абукин предложил провести в городе реновацию, учтя при этом все негативные моменты опыта Москвы в этой сфере. Депутат-коммунист пояснил, что городу необходимы федеральная программа и добросовестные застройщики.
«Центр Тюмени стареет. Строятся только какие-то торговые точки и одиночные дома, но архитектурно так не должно быть. Нужен единый стиль. Через некоторое время дома, которым уже более 50 лет, начнут разрушатся, возможны катастрофы. Моя идея такова — берем квадрат, где много пятиэтажек и предлагаем жильцам другие квартиры, которые соответствуют их желаниям. Свободные жилплощади у нас есть. Тем, кто не соглашается, мы предлагаем временное жилье, строим на месте старого новые дома, а потом заселяем людей обратно, но уже в новые квартиры», — поделился с «ФедералПресс» своей Динар Абукин.
По словам депутата, это будет не московская реновация, а тюменская. Он напомнил, что в том году уже проходила конференция, где обсуждался опыт столицы и находились недочеты.
«Мы пойдем по своему пути. Специалисты должны проанализировать эту идею, а потом мы вынесим ее на обсуждение местным жителям. Без поддержки государства мы не потянем, но если сегодня не начнем, то завтра будет уже поздно. Тюмень развивается, скоро станет миллионником», — заявил Абукин.
Напомним, сейчас в Тюмени уже идет реновация, но она, по мнению коммуниста, не затрагивает центр города. Снос домов предполагается на 16 участках в разных частях города, где наряду с аварийным расположен фонд, подлежащий в скором времени капитальному ремонту. Планируется снести и расселить 276 домов. Тюменская реновация рассчитана до 2026 года.
Фото: Динар Абукин
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