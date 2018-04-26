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Три муниципалитета Ленобласти выделили почти 1,5 млн рублей на борьбу с борщевиком
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Три муниципалитета Ленобласти выделили почти 1,5 млн рублей на борьбу с борщевиком 

Ivyborg.ru 1 час назад
Несколько муниципалитетов Ленинградской области выделили средства на борьбу с борщевиком Сосновского.
Три электронных аукциона объявлены областными муниципалами 24 апреля. Так, на скашивание борщевика в Тихвине выделили почти полмиллиона рублей. Исполнителю предстоит выкосить свыше 11 тысяч квадратных метров борщевика высотой до 50 сантиметров и 9,9 тысячи квадратных метров более высокого сорняка.
В поселке Токсово Всеволожского района на меры по борьбе с борщевиком выделили 370 тысяч и 1 рубль.
В Фалилеевском сельском поселении Кингисеппского района на химическое уничтожение борщевика готовы дать 549 тысяч 605 рублей. Подрядчику предстоит обработать свыше 37 гектаров территории. Ранее на борьбу с борщевиком выделили деньги Лужский, Тосненский и Волховский районы. Всего на уничтожение опасного сорняка Ленобласть планирует выделить около 40 млн рублей.
Читайте также: «Обжигающий сорняк: чем опасен борщевик и что делать, если вы пострадали?»
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