Ещё
Топ-5 российских авиакомпаний увеличили объем перевозки пассажиров с начала года на 8,2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-5 российских авиакомпаний увеличили объем перевозки пассажиров с начала года на 8,2% 

РЖД-Партнер 53 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Наибольший объем перевозок традиционно приходится на «Аэрофлот». За январь — март 2018 года авиаперевозчик транспортировал 7,4 млн пассажиров, что на 5,4% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Наиболее высокие темпы роста пассажирских перевозок среди резидентов топ-5 демонстрирует компания «Уральские авиалинии», которая занимает пятую позицию. В I квартале ее услугами воспользовались 1,7 млн человек, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
На втором месте разместилась авиакомпания «Сибирь» с результатом 2,3 млн пассажиров. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 16,8%. На четвертом месте — «ЮТэйр», которая транспортировала 1,7 млн человек, что на 15,9% выше уровня прошлого года. Единственная компания, которая ушла в минус с начала года, это «Россия». В январе — марте перевозчик транспортировал 1,9 млн человек, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Напомним, что весь прошлый год перевозчик демонстрировал самые высокие темпы роста. В целом же топ-5 крупнейших российских авиакомпаний с начала текущего года перевезли 14,9 млн человек.
РЖД-Партнер: последние новости
Менее двух заявок на лот – это не конкуренция Около 300 млн рублей дополнительно направят в Новосибирске на ремонт и строительство дорог Объем авиаперевозок грузов и почты в марте продолжил снижаться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров230
Трамп унизил Макрона111
Столтенберг анонсировал совещание по России56
У Клюева нашли тяжелую болезнь12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение