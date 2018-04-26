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Московское СИЗО №7 удалось достроить, несмотря на хищения
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Московское СИЗО №7 удалось достроить, несмотря на хищения 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Строительство в Москве следственного изолятора №7 завершено, остается доделать оборудование внешнего ограждения, сообщает ФСИН России в четверг.
Как пишет «Коммерсант», СК РФ расследует хищение сотен миллионов рублей из бюджета при строительстве этого изолятора в Капотне. В пресс-службе УФСИН по Москве в свою очередь сообщали, что работы завершены на 85%, при этом подрядчик задолжал государству за не исполненные в срок обязательства 191 миллион рублей.
Как уточняет ФСИН, по Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» на реконструкцию СИЗО №7 на 562 места со строительством режимного корпуса на 402 места выделено больше миллиарда рублей.
"В настоящее время работы по строительству объекта завершены, проводится оборудование внешнего ограждения. Поступление следственно-арестованных в СИЗО, в соответствии с графиком, начнется… после ввода учреждения в эксплуатацию", — сообщает ФСИН, не уточняя сроков.
Чтобы разобраться, сколько еще денег потребуется на ввод здание в эксплуатацию и насколько правомерно израсходованы выделенные средства, назначена независимая экспертиза, указывает ведомство.
Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что арбитражный суд взыскал с подрядчика пени по контрактам на 77,3 миллиона рублей и свыше 8 миллионов в качестве штрафа.
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