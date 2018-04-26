Московское СИЗО №7 удалось достроить, несмотря на хищения

Как пишет «Коммерсант», СК РФ расследует хищение сотен миллионов рублей из бюджета при строительстве этого изолятора в Капотне. В пресс-службе УФСИН по Москве в свою очередь сообщали, что работы завершены на 85%, при этом подрядчик задолжал государству за не исполненные в срок обязательства 191 миллион рублей.

Как уточняет ФСИН, по Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» на реконструкцию СИЗО №7 на 562 места со строительством режимного корпуса на 402 места выделено больше миллиарда рублей.

"В настоящее время работы по строительству объекта завершены, проводится оборудование внешнего ограждения. Поступление следственно-арестованных в СИЗО, в соответствии с графиком, начнется… после ввода учреждения в эксплуатацию", — сообщает ФСИН, не уточняя сроков.

Чтобы разобраться, сколько еще денег потребуется на ввод здание в эксплуатацию и насколько правомерно израсходованы выделенные средства, назначена независимая экспертиза, указывает ведомство.

Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что арбитражный суд взыскал с подрядчика пени по контрактам на 77,3 миллиона рублей и свыше 8 миллионов в качестве штрафа.