Исследование: Цены на готовый бизнес в Москве в начале 2018 г. упали на 15% по сравнению с концом 2017 г.

Согласно данным исследования сервиса «Юла», в I квартале 2018 г. цены в объявлениях о продаже готового бизнеса в Москве снизились в среднем на 15% по сравнению с IV кварталом 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы проанализировали предложения по продаже готового бизнеса в Москве за I квартал 2018 г. и выяснили, что по сравнению с IV кварталом 2017 г. средняя цена компаний в столице упала на 15% и составила 1,3 млн руб. Это ниже средней стоимости бизнеса по России на 13% (1,5 млн руб.)», — говорится в сообщении.

Как отмечается в исследовании, в течение I квартала 2018 г. стоимость многих готовых бизнесов в Москве снизилась — цена предприятий общественного питания (1,4 млн руб.), салонов красоты (919 тыс.), гостиниц и хостелов (3,7 млн руб.) упала в среднем на треть, автомоек и автосервисов (1 млн руб.) — почти на четверть. В тоже время производственные активы выросли в цене на 25% — до 1,8 млн руб.

Уточняется, что в целом количество объявлений о продаже готового бизнеса в Москве снизилось на 45%. Меньше всего предложений стало в сфере гостиниц и хостелов — на 23%. При этом количество предложений о продаже производственных активов, а также автомоек и автосервисов, напротив увеличилось — на 66% по каждому из сегментов. Магазины в столице на продажу стали предлагать на четверть больше, чем в конце 2017 г.