Самарцы обязаны регистрировать иностранцев, которым сдали квартиру на время ЧМ-2018 

Предполагается, что львиная доля прибывших разместится в гостиницах, санаториях, на которые и ляжет обязанность регистрации гостей.
Однако в ГУ МВД России по Самарской области пояснили: в любом случае регистрацию иностранца проводит принимающая сторона, у которой он проживает. То есть если самарцы сдали квартиру болельщикам, то именно владельцы жилплощади должны озаботиться тем, чтобы поставить своих гостей на миграционный учет. В противном случае иностранцам ничего не будет, а вот местным жителям грозят штрафы: 2 000-4 000 руб. для физических лиц, 40 000 — 50 000 руб. для должностных лиц и 400 000 — 500 000 для юридических лиц.
Правда, как именно стражи порядка будут выявлять нарушителей, пока неизвестно.
Подразделения по вопросам миграции есть во всех районах Самары. Консультации по вопросам миграционного учета можно получить в отделе разрешительно-визовой работы УВМ областного МВД на Кабельной, 13а, телефон 8 (846) 250-04-48.