Самарцы обязаны регистрировать иностранцев, которым сдали квартиру на время ЧМ-2018

Предполагается, что львиная доля прибывших разместится в гостиницах, санаториях, на которые и ляжет обязанность регистрации гостей.

Однако в ГУ МВД России по Самарской области пояснили: в любом случае регистрацию иностранца проводит принимающая сторона, у которой он проживает. То есть если самарцы сдали квартиру болельщикам, то именно владельцы жилплощади должны озаботиться тем, чтобы поставить своих гостей на миграционный учет. В противном случае иностранцам ничего не будет, а вот местным жителям грозят штрафы: 2 000-4 000 руб. для физических лиц, 40 000 — 50 000 руб. для должностных лиц и 400 000 — 500 000 для юридических лиц.

Правда, как именно стражи порядка будут выявлять нарушителей, пока неизвестно.